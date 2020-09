Psycholoog Stijn Saelens staat terecht voor schending beroepsgeheim

In de marge van de zaak van de kasteelmoord is maandagochtend voor de Brugse correctionele rechtbank het proces tegen een psycholoog uit Damme ingeleid. Johan M. (69) zou als psycholoog van Stijn Saelens zijn beroepsgeheim geschonden hebben, maar ontkent dat het slachtoffer van de kasteelmoord een patiënt van hem was.

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht kwam onmiddellijk in het vizier als de opdrachtgever voor de moord. In eerste instantie beweerde Gyselbrecht dat hij het slachtoffer enkel een lesje wilde leren, maar op het correctioneel proces in Brugge bekende hij zijn rol uiteindelijk toch. In mei 2019 werd dokter Gyselbrecht door het Gentse hof van beroep tot 21 jaar cel veroordeeld.

Negatieve bevindingen

Tijdens het proces legde Johan M. al een opmerkelijke getuigenis af. De psycholoog legde uit dat Elisabeth Gyselbrecht bij hem in therapie was geweest, maar dat haar man meermaals bij die gesprekken aanwezig was. In zijn getuigenis vertelde hij dat hij Stijn Saelens ook eenmalig alleen had gesproken, al beschouwde hij dat niet als een behandeling. Anderzijds verklaarde M. bijvoorbeeld wel dat Saelens in zijn ogen een antisociale persoonlijkheid had.

M. bezorgde tijdens het onderzoek ook stukken met zijn negatieve bevindingen over Stijn Saelens aan André Gyselbrecht. Die verklaringen werden bijvoorbeeld in augustus 2013 gebruikt om zijn vrijlating te bepleiten voor de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI). Volgens de nabestaanden van Stijn Saelens maakte M. zich daardoor schuldig aan schending van zijn beroepsgeheim, waarop de burgerlijke partijen klacht indienden. De psycholoog houdt ondanks de gesprekken en het mailverkeer met Stijn Saelens vol dat de kasteelheer geen patiënt was, waardoor van beroepsgeheim dus geen sprake zou zijn.

De verdediging en de burgerlijke partijen vroegen ruim de tijd om hun standpunten op papier te zetten. De zaak zal daardoor pas op 1 maart behandeld worden.