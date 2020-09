Jonge Duivels spelen kraker tegen Duitsland, debuut voor bondscoach Jacky Mathijssen

De Jonge Rode Duivels spelen dinsdag (16u00) in de kwalificaties voor het EK van volgend jaar in Hongarije en Slovenië aan Den Dreef in Leuven de topper tegen grote concurrent Duitsland. De troepen van bondscoach Jacky Mathijssen kunnen tegen de beloften van de Mannschaft een grote stap zetten richting volgende ronde.

België staat voorlopig in de groep met zeven punten uit vier kwalificatieduels op de tweede plaats. Duitsland, dat vorige week Moldavië kopte (4-1), gaat aan de leiding met negen punten uit vier wedstrijden. In november vorig jaar ging België in Duitsland met 2-3 winnen.

Voor Jacky Mathijssen, die in maart Johan Walem opvolgde die als bondscoach van Cyprus aan de slag ging, wordt het zijn vuurdoop bij de beloften. De Limburger moet het tegen Duitsland wel stellen zonder Jeremy Doku. Roberto Martinez haalde de aalvlugge aanvaller van RSC Anderlecht immers voor het eerst bij het A-team. Ook Mathijssen riep enkele debutanten op, zoals Antoine Colassin (RSC Anderlecht) en Charles De Ketelaere (Club Brugge).

De negen groepswinnaars en de vijf beste nummers twee vervoegen gastlanden Hongarije en Slovenië tussen 24 en 31 maart 2021 voor een groepsfase van vier poules met elk vier landen. De vier groepswinnaars en vier runner-ups van die groepsfase kwalificeren zich voor het werkelijke EK, ook in Hongarije en Slovenië (31 mei-6 juni). Dat EK zal in een knock-outsysteem worden afgewerkt. De kwartfinales en halve finales worden gespreid over Hongarije en Slovenië. De finale gaat door in de Sloveense hoofdstad Ljubljana.