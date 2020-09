Interfederaal woordvoerder Yves Van Laethem: “Quarantaine van veertien dagen kan gehalveerd worden”

“De twee weken quarantaine die nodig zijn voor mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus zouden kunnen worden gehalveerd.” Dat zegt Yves Van Laethem, interfederaal woordvoerder in o.a. de Waalse kranten van Sudpresse.

In Frankrijk pleitte de Wetenschappelijke Raad maandag nog voor de verkorting van de quarantainemaatregelen. Het huisarrest van veertien dagen zal wellicht worden ingekort tot zeven, misschien zelfs tot vijf dagen.

“Ik heb de wetenschappelijke autoriteiten gevraagd om mij een advies te geven om deze befaamde periode van twee weken, die ongetwijfeld te lang is, in te korten’, zei de Franse minister van Volksgezondheid, Olivier Véran in een interview op de Franse televisiezender BFMTV.

Verwacht wordt dat de Franse overheid de vermindering van de duur van de quarantaine de komende dagen zal aankondigen.

Ook interfederaal woordvoerder Yves Van Laethem zegt dat een inkorting ook bij ons tot de mogelijkheden behoort, zo zegt hij in de kranten van Sudpresse. “We denken erover na.” Eerder pleitte ook microbioloog Herman Goossens (UZA) om de quarantaineperiode te herbekijken.

De Franse gezondheidsautoriteiten wijzen erop dat de wetenschappelijke kennis over het coronavirus sinds het begin van de crisis sterk is uitgebreid. Het risico op overdracht van het virus is aan het einde van de quarantaine minder groot.

Volgens epidemioloog Antoine Flahault, directeur van het Institute for Global Health in Genève, blijkt uit de verzamelde gegevens dat de meeste besmettingen binnen de eerste vijf dagen na het verschijnen van de symptomen optreden. “Als we deze vijf dagen al zouden kunnen respecteren, zouden we waarschijnlijk een paar dragers laten passeren, maar het lijkt erop dat de kracht van de besmetting laag is. Vijf tot zelfs zeven dagen zijn een pragmatisch compromis. Hoe korter het is, hoe makkelijker het na te leven en te controleren is en hoe effectiever het is. We kunnen niet beweren dat het risico nul is, maar de maatregel zal dan makkelijker sociaal aanvaard worden.”