Antwerpse terminaluitbaters werken samen om spoor aan Deurganckdok intensiever te gebruiken

DP World Antwerp en MPET gaan samenwerken om intensiever gebruik te maken van het spoor voor containervervoer in de Antwerpse haven. Maandag wisselden de operatoren de eerste container uit op een speciale ‘spoorbuffer’, die ervoor zorgt dat zowel DP World als MPET gebruik kunnen maken van de aanwezige spoorinfrastructuur.

Zowel MPET als DP World baten aan het Deurganckdok in de Waaslandhaven een terminal uit. Op de oostzijde van MPET (kaai 1718) is geen connectie met het spoor aanwezig, de aanpalende terminal van DP World (kaai 1700) heeft die connectie wel. Om ervoor te zorgen dat aan- en afvoer van containers per spoor ook naar de terminal van MPET kan gebeuren, creëerden beide overslagbedrijven samen een ‘spoorbuffer’: een transferzone waar de terminals railcontainers kunnen uitwisselen. De zone heeft ruimte voor 100 TEU-containerunits. Daar kunnen DP World en MPET containers oppikken en afzetten met behulp van containerliften.