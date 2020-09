Voor het eerst in zes weken Oekraïense militair gedood

In het conflict in Oekraïne is voor het eerst sinds de wapenstilstand zes weken geleden van kracht werd, opnieuw een militair omgekomen. Volgens het leger openden rebellen het vuur in een plaats in de betwiste regio Loegansk. Twee andere Oekraïense soldaten die bezig waren met het blussen van een natuurbrand in de conflictzone kwamen om door een landmijn, aldus de strijdkrachten.