Zeven arrestaties na terreuraanval in Tunesische Sousse

De Tunesische politie heeft maandag zeven mensen gearresteerd in verband met het onderzoek naar de moord op een lid van de Tunesische nationale garde zondag in Sousse, een aanslag die de autoriteiten omschrijven als een terreuraanval. Intussen heeft Islamitische Staat de aanslag opgeëist.

Sousse, in het oosten van het land, is populair bij toeristen.

Een patrouille van twee agenten van de nationale garde aangereden door een auto in het centrum van de stad, nadien werden de agenten neergestoken met een mes. Een van hen kwam om het leven, de andere is gewond in het ziekenhuis opgenomen. Hij is stabiel, klinkt het.

Volgens de politie werden drie terroristen zondag gedood door de ordediensten. Intussen zijn 43 mensen verhoord, zeven zijn aangehouden.

Terreurorganisatie Islamitische Staat heeft de aanslag ondertussen opgeëist via haar persbureau Amaq. De authenticiteit van de video wordt nog onderzocht.