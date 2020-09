Antwerpen wil uitzicht van polderdorpen Berendrecht en Zandvliet beschermen

Berendrecht - De stad Antwerpen gaat een ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen dat de polderdorpen Berendrecht en Zandvliet toelaat om hun typerend landelijk karakter te behouden. De stad wil samen met het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo lintbebouwing tegengaan, waardevolle open ruimtes behouden, historische kernen afbakenen en de karakteristieke architectuur van de dorpen beschermen.

“Met dit RUP bieden de stad Antwerpen en het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo een juridisch kader waarin bijkomende bebouwing in de polderdorpen op de gewenste plaats komt, en zich optimaal in het landschap inpast”, legt schepen voor Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder (N-VA) uit. “Daarbij zetten we in op het behoud van de doorzichten naar het open landschap en de kleinschaligheid van de bebouwing. Maar ook op het versterken van de typische aanwezige polderarchitectuur en de openheid van de waardevolle binnengebieden.”

Het schepencollege keurde alvast een startnota voor het RUP goed, die 60 dagen lang ter inzage komt te liggen in het districtshuis van Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Er komen ook fysieke en digitale inspraakmomenten voor bewoners. In de startnota staat onder meer dat lintbebouwing zal worden tegengegaan en dat de bestaande “landschapskamers” - waardevolle open ruimtes in woongebied - zullen worden behouden en waar mogelijk nieuwe wandelpaden krijgen. H