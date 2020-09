Twee wiettelers in Nieuwerkerken veroordeeld tot elk 30 maanden cel

Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft maandag twee Griekse wiettelers van 39 jaar, die in Nieuwerkerken een wietplantage hadden opgezet, veroordeeld tot elk 30 maanden celstraf en een boete van 16.000 euro. Eentje probeerde op het proces zijn betrokkenheid te ontkennen, maar de rechter sprak dezelfde bestraffing uit.

De woning op Binderveld (Nieuwerkerken) was al in maart 2018 door een beklaagde aangekocht. Via een warmtebeeldcamera werd een abnormale warmteontwikkeling in een loods vastgesteld. De lokale politie van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken viel woensdag 11 maart de stallen van een boerderij in Binderveld binnen. Er stonden in totaal 1.315 wietplanten. Een van de Grieken lag op een zetel te slapen. De politie kon de twee mannen in de boeien slaan. Verder werden enkele strijkzakken en twee vacuümverpakte zakken met gebruiksklare wiet aangetroffen. De twee mannen van 39 jaar oud zitten sindsdien in de gevangenis.

“Onnozelaar?”

De eerste beklaagde, die in het Duitse Lüdenscheid ingeschreven stond, probeerde de rechter te overtuigen dat hij alleen verantwoordelijk was voor de installatie en onderhoud van de wietplanten. De tweede beklaagde ontkende zijn betrokkenheid. De rechter kon dat moeilijk geloven. “Staat er onnozelaar op mijn voorhoofd geschreven? Er zijn verschillende paren laarzen aangetroffen, onder meer schoenmaat 42 en 46. Of beweert u dat uw voeten plots zo hard gegroeid zijn? “, sprak de rechter. Het duo was op 1 november 2019 begonnen met het telen van wiet.

Volgens de rechtbank waren beide mannen alleen gedreven door een zucht naar snel, gemakkelijk en aanzienlijk geldgewin. Een van de twee beklaagden was in Duitsland al voor mensenhandel tot 5 jaar cel veroordeeld en hij had twee jaar in de gevangenis gezeten wegens handel in amfetamines.

Aanvankelijk had het parket de verbeurdverklaring van 147.000 euro vermogensvoordelen gevraagd, maar ze waren niet vervolgd en veroordeeld voor handel in cannabis.