Navalny uit kunstmatige coma gehaald, zijn toestand is verbeterd

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny werd uit zijn kunstmatige coma gehaald. Dat heeft het Berlijnse ziekenhuis Charité, waar hij wordt verzorgd, maandag gemeld. Ook de kunstmatige beademing wordt “geleidelijk aan” losgekoppeld.

“De patiënt werd uit zijn kunstmatige coma gehaald”, aldus het ziekenhuis in een verklaring. Navalny zou al op “verbale prikkels reageren”, maar het ziekenhuis waarschuwt dat het nog te vroeg is “om de mogelijke langetermijneffecten van zijn ernstige vergiftiging in te schatten”.

De 44-jarige Russische oppositieleider was op 20 augustus tijdens een vlucht van Siberië naar Moskou onwel geworden, waarop hij werd opgenomen in een Russisch ziekenhuis. Later werd hij op aandringen van zijn familie overgeplaatst naar het Berlijnse ziekenhuis Charité. Volgens de Duitse regering werd hij vergiftigd in Rusland door een neurotoxisch product van het type novitsjok.

De druk op Rusland wordt steeds groter, maar het land ontkent alle betrokkenheid en heeft Duitsland er zondag nog van beschuldigd te oordelen op basis van onvoldoende informatie.

