Boris’ bokkensprongen over Brexit maken Brussel boos

Het eindspel rond de Brexit is begonnen. Zoveel is duidelijk na een drievoudig salvo vanuit Londen richting Brussel. Dat die politieke profileringsdrang net voor de eindsprint wordt ingezet, was verwacht. Die is vooral bedoeld voor de harde Brexiteers in de achterban van Johnson. Dat er in een spurt wel eens een kwak wordt uitgedeeld ook. Maar het opstellen van een wet die het bereikte Brexitakkoord fundamenteel kan uithollen, dat begreep niemand.