Burgemeester Tommelein ontstemd over strandredders die covid-positief testen na feestje: “Ze hadden geen toelating”

Oostende -

Een geïmproviseerd fin de saison-feest van een groep strandredders is in het verkeerde keelgat geschoten bij het stadsbestuur van Oostende. Twee van de redders testten intussen positief op Covid-19. De andere aanwezigen moeten, samen met hun gezin, verplicht in quarantaine. Het stadsbestuur én de politie zijn intussen met een onderzoek gestart.