Kevin De Bruyne door politie geconfronteerd met makelaar Patrick De Koster

Rode Duivel Kevin De Bruyne werd vanochtend door de federale politie geconfronteerd met zijn makelaar, Patrick De Koster. De Koster zit in de cel na een klacht van De Bruyne.

Door de confrontatie kreeg De Koster wat hij wilde. De makelaar kon niet geloven dat De Bruyne “dit gewild heeft”. Hij vermoedt dat de klacht hem is ingefluisterd door andere personen, die mogelijk de controle over KDB willen overnemen.

Daarom drongen zijn advocaten aan op een confrontatie tussen De Koster en De Bruyne. in de hoop dat de Rode Duivel tot inkeer zou komen als hij in één ruimte zou zitten met zijn geboeide en gebroken makelaar. Uiteindelijk was het het gerecht dat autonoom al besloten had dat een confrontatie nodig was.

Volgens zijn entourage is het de Rode Duivel menens in de zaak tegen De Koster. De feiten gaan terug tot 2013, toen De Bruyne van Chelsea naar Wolfsburg werd getransfereerd. Onderzoeksrechter Claise vermoedt dat het contract niet werd uitgevoerd zoals het op papier werd gezet. Er was sprake van onregelmatige betalingen, mogelijk via Liechtenstein, een belastingparadijs.

De Koster zit al een week in de cel na de klacht van De Bruyne. Vrijdag wordt zijn beroep tegen zijn hechtenis behandeld voor de Kamer van Inbeschuldigingsstelling.