Een van de hoogste overdekte glijbanen ter wereld moet plaatsmaken voor Bumba in Antwerpen

Antwerpen -

Comics Station in Antwerpen neemt afscheid van zijn recordglijbaan. Bij de opening van het overdekte attractiepark was de zogeheten Mega Twister naar verluidt de hoogste en langste overdekte glijbaan ter wereld. Nu het park is overgenomen door de Plopsa Group moet de attractie plaatsmaken. Dat bevestigt een woordvoerder van Plopsa aan de gespecialiseerde webstek Looopings.