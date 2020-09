Celstraffen tot 5 jaar uitgesproken in gewelddadige familievete in Beringen

Beringen - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft maandag twee broers uit Beringen veroordeeld tot elk 5 jaar effectieve celstraf. De feiten kaderden in een jarenlange aanslepende vete tussen twee Turkse families in Beringen. Twee broers stonden terecht voor het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen. Meestal gebeurden de schermutselingen in de Stationsstraat in Beringen. In augustus 2018 kwam het tot een gevecht met hamer en mes.

Op 5 januari 2019 escaleerde de familievete en vond aan het kapsalon een bijna fatale steekpartij plaats. Het 20-jarige slachtoffer van die steekpartij stond met zijn 23-jarige broer terecht voor het hardhandig aanpakken van de 39-jarige man, die aan het kapsalon de bijna dodelijke messteken uitdeelde. De dertiger is in Hasselt al tot zes jaar cel veroordeeld.

Bij de schermutseling met hamer en mes op 4 augustus 2018 liepen de dertiger en een neef kwetsuren op. Zij moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. De clashes gaan over gekrenkte ego’s en territoriumdrift. De 39-jarige messentrekker liep een steekletsel in de linkerarm op, terwijl zijn neef een klap van de hamer kreeg.

De 20-jarige beklaagde beweerde dat er iets gezegd was over zijn overleden moeder en dat hij naar aanleiding van die uitspraken kwaad geworden was. Hij had naar eigen zeggen zijn mes bovengehaald om zich te verdedigen. Het parket had echter een andere visie. De aanklager sprak van een geplande aanval waarbij de 20-jarige beklaagde steun kreeg van zijn drie jaar oudere broer.

“Onrecht”

Volgens de rechtbank zochten de twee broers bewust de confrontatie op. Ze wilden zich vergelden voor een eerder “onrecht” dat hen was aangedaan. De rechtbank sprak van zeer ernstige feiten, waarbij beklaagden hun agressie niet onder controle konden houden. De al bestaande spanningen tussen de families vormt geen excuus. In de ogen van de rechtbank moet de maatschappij maximaal beschermd worden tegen de gewelddadige broers, vandaar de maximum celstraf. Aan de twee slachtoffers zijn beide veroordeelde broers in totaal 7.025 euro schadevergoeding verschuldigd.

Advocaat Jan Swennen van de verdediging haalde aan dat de rust in Beringen mag weerkeren en dat misschien de oude wijzen van de twee families eens rond de tafel zouden moeten zitten. Advocaat Michiel Van Kelecom voor de jongste beklaagde betreurde dat er opnieuw processen-verbaal zijn opgesteld met betrekking tot spanningen tussen de twee clans. Tijdens de zitting in juni was er in de rechtbank zelfs verhoogd toezicht.