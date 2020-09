Europese Unie waarschuwt Servië over verhuis ambassade naar Jeruzalem

De Europese Unie vindt het “zorgwekkend” en “betreurenswaardig” dat Servië zich heeft voorgenomen om zijn ambassade in Israël te verhuizen naar Jeruzalem. Het Servische engagement werpt een schaduw over de herneming van de onderhandelingen met Kosovo, maandag in Brussel.

De Servische president Aleksandar Vucic en de Kosovaarse premier Avdullah Hoti tekenden present in Brussel om de besprekingen over de normalisering van hun onderlinge relaties te hervatten, maar het was hun recente bezoek aan Washington dat maandag de aandacht wegkaapte.

In het bijzijn van president Donald Trump ondertekenden Vucic en Hoti vrijdag een akkoord over een economische normalisering. Daarbij bleek dat Belgrado akkoord was gegaan om zijn ambassade in Israël tegen juli naar Jeruzalem over te hevelen.

Toetreding EU

Dat nieuws viel niet goed in Brussel. Servië onderhandelt met de EU over toetreding, en de EU vindt dat de definitieve status van Jeruzalem beslecht moet worden in onderhandelingen tussen Israëli’s en Palestijnen over een tweestatenoplossing. Geen enkele lidstaat heeft een ambassade in Jeruzalem.

“Van Servië wordt verwacht dat het geleidelijk zijn beleid tegenover derde landen afstemt op de standpunten van de EU. In deze context zijn alle diplomatieke stappen die het gemeenschappelijke standpunt over Jeruzalem in vraag stellen zeer zorgwekkend en betreurenswaardig”, reageerde de woordvoerder van hoge vertegenwoordiger Josep Borrell maandag.

De regering van Trump besloot in 2017 unilateraal om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen en verhuisde de Amerikaanse ambassade naar de stad. Sindsdien probeert Washington andere landen te overhalen om hetzelfde te doen. Enkel Guatemala heeft die stap reeds gezet en ook Honduras zou volgend jaar verhuizen.