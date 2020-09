Lionel Messi voor het eerst weer op training bij Barcelona

Lionel Messi heeft zich maandagnamiddag voor het eerst weer gemeld bij Barcelona. De Argentijn had zijn kat gestuurd nadat hij de club had laten weten dat hij wilde vertrekken, maar communiceerde vrijdag dat hij alsnog in Catalonië zou blijven.

Maandagnamiddag meldde Messi zich daarom voor alle andere spelers om zijn coronatest af te leggen. Daarna zal hij voor het eerst meetrainen onder de nieuwe trainer Ronald Koeman.

Messi heeft daarmee de ommezwaai ingezet nadat hij vorige maand via een bureaufax aan de club had laten weten dat hij wilde vertrekken. Omdat Barcelona-voorzitter Josep Bartomeu volhield dat er dan een afkoopclausule van 700 miljoen euro betaald zou moeten worden - volgens de advocaten van Messi zou hij gratis weg kunnen - bond de Argentijn uiteindelijk in. “Er is geen project, maar ik zou nooit een oorlog starten tegen de club van mijn leven”, sloot hij een rechtszaak uit bij Goal.com.

Foto: REUTERS