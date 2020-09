Weinig knuffels met oma en opa op dag één van versoepeling in woon-zorgcentra: “Er is zeker nog wat angst”

Bezoekers van de woon-zorgcentra mogen oma of opa opnieuw knuffelen en er is ook meer bezoek welkom. Dat schrijven tenminste de nieuwe richtlijnen van de Taskforce Covid-19 Zorg voor. Al lijken verschillende directies toch nog even te wachten voor ze de deuren wat breder opengooien en de regels lossen. “Het was kort dag om alles snel te veranderen, maar er is zeker ook wel wat angst om het virus opnieuw binnen te laten”, zegt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro.