VTM moet hoge dwangsom betalen als het vanavond in ‘Axel gaat binnen’ interview met geïnterneerde pedofiel uitzendt

De rechtbank in Antwerpen legt VTM een dwangsom op als ze maandagavond in het programma ‘Axel gaat binnen’ met Axel Daeseleire zijn interview met een geïnterneerde pedofiel uitzenden. De advocaat van die man was naar de rechtbank gestapt om de fragmenten met zijn cliënt tegen te houden. “Mijn cliënt heeft een IQ van 67 en is geïnterneerd. Op televisie komen is alleen maar nadelig voor hem en zijn slachtoffers”, zegt zijn raadsman Joris Van Maele.