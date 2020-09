Twee besmette animatoren, 210 kleuters meteen in quarantaine in Elsene

Brussel / Elsene - 210 kinderen van twee kleuterscholen in Elsene zitten sinds maandagochtend weer thuis in quarantaine nadat bekend raakte dat twee buitenschoolse animatoren besmet waren met Covid-19.

Het duo zorgde voor de opvang in de crèche en begeleidde de kindjes tijdens de middaguren. “Dit is een speciaal geval, het gaat over kinderen jonger dan zes jaar. De afstand tussen hen en de volwassenen kan en kon onmogelijk bewaard worden ”, verklaart schepen Romain de Reusme (PS) aan de RTBF.

De ouders van de betrokken kinderen werden zondag allemaal gebeld. De anderen kregen een brief. verschillende mama’s en papa’s zijn bezorgd : “Ik vrees dat ze haar over een paar dagen zullen bellen om me te vertellen dat ook mijn zoon of dochter binnenkort niet meer naar school. Hoe moet ik dat gaan uitleggen op het werk?”

De scholen zijn nog steeds open. De kinderen die geen contact hebben gehad met de betrokken animators mogen nog steeds naar hun klasjes gaan.