Fortnite verliest twintig procent van zijn spelers naar aanleiding van conflict Apple

Sinds Fortnite uit de App Store verdwenen is, zijn er zowat 20 procent minder mensen Fortnite aan het spelen. Dat blijkt uit juridische documenten van Epic, de maker van Fortnite.

Een derde van alle spelers van Fortnite speelt het battle royale-spel op iOS, het mobiele besturingssysteem van Apple. Daar zijn nu zestig procent minder spelers te vinden op dagelijks basis.

Hoeveel opbrengsten Epic daardoor misloopt wilt de producent kwijt.

Account afgesloten

Apple sloot eind augustus de account van Epic Games af. De twee bedrijven voerden meer dan twee weken strijd over de commissie van 30 procent die Apple int op aankopen via zijn appwinkel. Daar kunnen gebruikers toepassingen downloaden voor hun smartphone of tablet.

Epic Games had geprobeerd om het betalingssysteem van iOS, het besturingssysteem van Apple, te omzeilen in Fortnite. Apple haalde het spelletje snel uit zijn aanbod. De game-ontwikkelaar diende een klacht in wegens machtsmisbruik door Apple.

“De rechtbank heeft Epic aanbevolen zich te schikken naar de regels van de App Store terwijl de zaak voortgaat. Regels die ze jarenlang hebben gevolgd, tot ze deze situatie creëerden. Epic heeft geweigerd”, zegt Apple. Volgens het techbedrijf dient de opbrengst van de commissies om de apps en gebruikers te beschermen tegen piraterij en oplichting.

Epic Games verklaarde op zijn beurt dat het “principieel” zal blijven strijden voor de vrijheid van ontwikkelaars en spelers.

