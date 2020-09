Fietser dood aangetroffen in gracht in Balegem

Oosterzele - In het Oost-Vlaamse Balegem, een deelgemeente van Oosterzele, is een fietser maandagmorgen dood aangetroffen in een gracht. Het parket Oost-Vlaanderen stelde een wetsarts en een verkeersdeskundige aan, maar voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat de fietser werd aangereden.

Het lichaam werd rond 7.30 uur aangetroffen in een gracht in de Diepestraat. Het slachtoffer is een 61-jarige man uit Balegem. Het gaat om Ludo Lampaert, de uitbater van de jeneverstokerij en het landbouwbedrijf Stokerij Van Damme. Het parket Oost-Vlaanderen stelde een wetsarts en een verkeersdeskundige aan, maar volgens de eerste bevindingen zijn er geen aanwijzingen van tussenkomst door derden. Wat de precieze oorzaak is van de val van de fietser wordt verder onderzocht, zegt het parket.