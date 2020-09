KRC Genk gaat vol voor creatieve Zwitserse middenvelder Bastien Toma

In zijn zoektocht naar een extra creatieve middenvelder lijkt KRC Genk te zijn uitgekomen bij Bastien Toma, meldt Het Belang van Limburg. De 21-jarige Zwitserse belofteninternational is momenteel actief bij FC Sion, waar zijn contract volgend jaar afloopt.

Toma, die Kosovaarse roots heeft, kan op verschillende posities op het middenveld uit de voeten. Bij Sion - waar hij ook de jeugdreeksen doorliep - behoort hij al ruim drie jaar tot de A-kern en zorgde hij in 91 wedstrijden voor 10 goals en 12 assists. Toma, die bij de Zwitserse beloften één keer scoorde in negen wedstrijden en al de aanvoerdersband droeg, was een tweetal jaar geleden ‘hot’ op sociale media. Een geniale no-look-pass tegen Neuchatel Xamax scoorde meer dan 1,2 miljoen hits op twitter.

Een officieel akkoord is er nog niet tussen KRC Genk en Sion maar volgens Zwitserse bronnen verlopen de onderhandelingen constructief. De officiële transferperiode in België heropent dinsdag en eindigt op 5 oktober.