Staking in brouwerij Jupille en in drie depots van AB InBev

Er wordt maandag niet alleen gestaakt in de brouwerij van AB InBev in Jupille (Luik), maar ook in drie depots: in Ans (Luik), Jumet (Charleroi) en de Brusselse gemeente Anderlecht. Dat heeft AB InBev bevestigd. Om de situatie in Jupille te deblokkeren, is een verzoeningsprocedure opgestart. “Bierleveringen aan consumenten komen voorlopig niet in het gedrang en we zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die gegarandeerd blijven”, zegt woordvoerster Laure Stuyck.