Harry en Meghan hebben de renovaties aan peperdure gerenoveerd Frogmore House terugbetaald

Grote opluchting aan het Britse koninklijke hof. Harry (35) en Meghan Markle hebben eindelijk de renovaties - kostenplaatje: 2,8 miljoen euro - terugbetaald aan de belastingbetalers. Het parlement had de druk zwaar opgevoerd nadat vorige week bekendraakte dat het flamboyante koppel een lucratieve deal van 150 miljoen dollar (zo’n 127 miljoen euro) met Netflix had gesloten.

Een woordvoerder van het paar zei: “De hertog van Sussex heeft een bijdrage geleverd aan de Sovereign Grant.”

“Deze bijdrage heeft de noodzakelijke renovatiekosten van Frogmore Cottage, een eigendom van Hare Majesteit de Koningin, volledig gedekt en zal de Britse residentie blijven van de hertog en zijn familie.”

Frogmore House was een geschenk van Harry’s grootmoeder, koningin Elizabeth (94). Maar sinds het koppel met hun zoon Archie naar Los Angeles, en recent nog naar Montecito, daar vlakbij, verhuisde, bleef het prachtige pand leegstaan.

Volgens royaltywatcher Ingrid Seward kan de koninklijke familie niet anders dan tevreden zijn met het nieuws van de terugbetaling . “Ik kan me voorstellen dat prins Charles opgelucht is dat hij hen niet meer moet betalen, en dat het Britse publiek opgelucht is omdat ze nu hun schulden kunnen terugbetalen. Het is een win-win-situatie!”

