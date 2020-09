Rode Duivels zullen het morgen zonder Romelu Lukaku moeten doen

Geen Romelu Lukaku morgen tegen IJsland. Dat bevestigde bondscoach Roberto Martinez maandagavond op zijn persconferentie. Lukaku zal waarschijnlijk vervangen worden door Michy Batshuayi, van wie Martinez zei dat hij zeker minuten zal maken. Kevin De Bruyne en Thomas Meunier, allebei afwezig tegen Denemarken, beginnen tegen de IJslanders zeker in de basis.

Lukaku, die rechtstreeks uit verlof naar de Rode Duivels was gekomen, krijgt rust. “We wisten vooraf dat hij maar één match zou kunnen meedoen”, vertelde bondscoach Roberto Martinez. “Hij heeft samen met Brandon Mechele individueel getraind. We bekijken nu of we hem morgen al naar huis laten gaan.”

Zijn vervanger wordt meer dan waarschijnlijk Michy Batshuayi, die zondag pas voor het eerst meetrainde met de Rode Duivels. “Hij kon eerst niet komen”, bleef Martinez vaag over de afwezigheid van de spits van Chelsea. “Maar ik ben wel in de wolken dat hij morgen zal meedoen. Hetzelfde geldt voor Kevin De Bruyne. Hij is klaar om aan de match te beginnen. In afwachting van de geboorte van zijn dochtertje Suri (waardoor hij niet kon meedoen tegen Denemarken, nvdr) heeft hij zijn conditie onderhouden bij zijn club. Ik verwacht dat hij dicht tegen de negentig minuten zal kunnen spelen, afhankelijk van wat voor wedstrijd het wordt.”

Foto: Photo News

Eden Hazard is vraagteken

Ook Thomas Meunier zal zeker starten. “Het plan was altijd al hem en Timothy Castagne elk één wedstrijd te laten spelen”, aldus Martinez. Voor kapitein Eden Hazard ziet het er wat minder goed uit. “Hij heeft individueel gewerkt. Wat het medische betreft, ziet het er perfect uit. Maar we moeten voorzichtig zijn met hem. Het zou geweldig zijn als hij morgen zou kunnen meespelen, maar dat bekijken we na onze laatste training. En anders is zijn aanwezigheid als kapitein hier wel goed geweest.”

Voor morgen verwacht de trainer van de Rode Duivels eenzelfde soort wedstrijd als die tussen IJsland en Engeland van zaterdag. Toen konden de Engelsen pas in de slotminuut de IJslandse muur slopen. “Ze zullen met veel achterin postvatten en ons proberen te treffen op de counter”, blikte Martinez vooruit. “Het is aan ons om een gaatje te vinden en even goed te verdedigen als tegen Denemarken.”

