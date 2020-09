Paus aanvaardt ontslag van pas benoemde bisschop na beschuldiging van kindermisbruik

Paus Franciscus heeft maandag het ontslag aanvaard van een pas benoemde Amerikaanse bisschop die beschuldigd wordt van kindermisbruik.

De 66-jarige Michel Mulloy werd in juni benoemd tot bisschop en zou in oktober aangesteld worden als bisschop van Duluth, in de noordelijke staat Minnesota. Maar meteen na de benoeming werd in het huidige bisdom van de man, Rapid City in de staat South Dakota, een klacht ingediend.

Het zou gaan om een beschuldiging van seksueel misbruik van een minderjarige in het begin van de jaren 80. Volgens de politie is er voldoende bewijs voor verder onderzoek.

Mulloy kon het dossier inzien en diende daarop zijn ontslag in. Dat is door het Vaticaan dus aanvaard. De priester was nog niet eens tot bisschop gewijd.