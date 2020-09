Donderdag personeelsvergadering in Alleur over besparingsplannen bij Makro

Bij Makro in Alleur (Luik) wordt donderdag een personeelsvergadering georganiseerd. De vakbonden willen er het advies van het personeel over de besparingsplannen van de directie. Wegens de coronapandemie zal het personeel in kleine groepen worden geraadpleegd.

De voorbije week werd er gestaakt in verschillende Makro-vestigingen, onder meer in Machelen, Sint-Pieters-Leeuw en in Eke. Maandag waren er geen acties meer.

Maar het gemeenschappelijk vakbondsfront gaat later deze week, op donderdag om precies te zijn, wel een personeelsvergadering organiseren in Alleur. Die winkel geldt als proefproject voor de wijzigingen die de directie wil doorvoeren, zoals de invoering van zelfscankassa’s. De bonden zijn boos omdat het besparingsplan zonder overleg tot stand kwam.

“De directie heeft al laten weten dat ze niet raakt aan de vaste contracten, maar wel de contracten van bepaalde duur en de interimcontracten niet zal verlengen, waardoor de werkdruk voor het resterende personeel zal toenemen”, hekelt Raymond Vrijdaghs, afgevaardigde voor CNE.