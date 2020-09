Fans weer van de partij bij Europese Supercup tussen Bayern München en Sevilla eind deze maand

De Europese Super Cup tussen de winnaar van de Champions League en die van de Europa League, ofwel Bayern München tegen Sevilla, wordt op 24 september in Boedapest voor 6.000 toeschouwers afgewerkt. Dat liet de Europese Voetbalbond (UEFA) maandag weten.

Beide ploegen krijgen 3.000 tickets toegewezen voor de finale in de Hongaarse hoofdstad. De ticketverkoop is maandag meteen van start gegaan. In de Puskas Arena wordt 30 procent van de normale stadioncapaciteit benut, de UEFA spreekt van een “testmoment voor de terugkeer van de fans naar de stadions”.

Supporters moeten anderhalve meter afstand houden en een mondmasker dragen in het stadion. Om Hongarije binnen te komen, is hoe dan ook een negatief coronatestresultaat nodig. De UEFA nodigt 500 Hongaarse zorgwerkers uit om de wedstrijd gratis bij te wonen. Voor de andere aanwezigen kost een kaartje tussen 30 en 120 euro.