Heel Studio Brussel in quarantaine, hoe maak je dan nog radio? “Mijn lief moet drie uur lang muisstil zijn”

Sinds maandagochtend is het muisstil in de studio’s van radiozender Studio Brussel. Alle medewerkers zitten thuis in quarantaine nadat er drie coronabesmettingen werden vastgesteld. Om volledige radiostilte te vermijden, werd bij twee presentatrices halsoverkop een radiostudio in de woonkamer geplaatst. “Opeens sta je in je woonkamer te presenteren op je sokken.”