Toby Alderweireld pakt morgen zijn 100ste cap voor België: “Mijn moeilijkste tegenstander? Eden Hazard op training”

Toby Alderweireld pakt dinsdagavond tegen IJsland op de tweede speeldag in groep 2 van de A-divisie in de Nations League zijn honderdste cap bij de Rode Duivels. Daarmee wordt de verdediger van Tottenham Hotspur de vierde Rode Duivel in de club van honderd, na recordinternational Jan Vertonghen, aanvoerder Eden Hazard en Axel Witsel.

“Honderd wedstrijden, dat betekent dat je hebt kunnen bijdragen aan het succes van België en dat maakt me wel trots. Ik voel daarvoor ook wel wat respect. In die ranglijst zijn er toch wel iconen uit de geschiedenis van het Belgische voetbal die ik heb voorbijgestoken. Daarnaast ben ik nog maar 31 en hopelijk komen er dus nog wat caps bij”, vertelde Alderweireld maandag in Tubeke aan de pers.

Bij een viering van honderd caps hoort traditioneel ook een terugblik op de carrière. Herinnert Alderweireld zich nog zijn eerste interland? “Dat was op de Kirin Cup in Japan tegen Chili (1-1). Zoiets blijft je wel bij, net zoals dat eerste WK, het EK. De eerste keer dat er echt geloof in de groep sloop dat we tot grootse dingen in staat waren, was in die periode onder Wilmots. Tijdens de WK-kwalificatiecampagne kwamen de resultaten en begon iedereen ook echt goed te spelen bij zijn club. We voelden dat we toen op een goede dag iedereen konden verslaan, ook op een eindronde.”

Foto: BELGA

De mooiste herinnering was de zege in de kwartfinales van het WK 2018 tegen Brazilië. “Die ontlading, de energie, de passie in die wedstrijd. Tegen Japan lagen we er een ronde eerder bijna uit, maar knokten we terug. Tegen Brazilië was het alles wat deze ploeg kan brengen. Oud-Belgisch een resultaat vasthouden, tegen een van de grootste ploegen in het toernooi. Speciaal om mee te maken wat dat met een land kan doen. De beste speler? Eden Hazard op training. Dat is het beste antwoord (lacht).”

Geen fans om mee te vieren

De viering zal dinsdagavond voor lege tribunes gebeuren. Vanwege de coronamaatregelen zijn er immers geen fans toegelaten. “Misschien dat ik dat nadien wel jammer zal vinden, nu ben je toch vooral met die wedstrijd bezig. Het was misschien leuker geweest als het vol zat, maar dat is momenteel het minste van de problemen in de wereld.”

Foto: Gonzales Photo/Avalon

Na het voetbalpensioen van Vincent Kompany was Jason Denayer zaterdag tegen Denemarken achterin het maatje van Alderweireld. De Belgen gaven amper een kans weg en zo lijkt de verdediger van Lyon plots in poleposition te liggen om Kompany op te volgen bij de nationale elf. “Het is heel makkelijk om met hem te spelen: hij is leergierig, zijn coaching is goed. We proberen elkaar te helpen en ik merkte wel dat hij een heel goed seizoen achter de rug heeft bij zijn ploeg. Het toont allemaal aan dat hij op de goede weg is.”