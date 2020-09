Georgische oppositie wil oud-president Saakasjvili als premier

Een coalitie van Georgische oppositiepartijen wil de oud-president van Georgië Michaïl Saakasjvili (52) premier maken als ze volgende maand de parlementsverkiezingen winnen. Saakasjvili had eerder deze maand aangekondigd dat hij zich voorbereidde op de terugkeer naar Georgië, zeven jaar nadat hij het land aan het einde van zijn tweede presidentiële termijn had verlaten in 2013.

Zijn partij, de Verenigde Nationale Beweging (UNM), en haar bondgenoten maakten maandag bekend hem te nomineren als premier bij verkiezingswinst op 31 oktober. De UNM is nu de belangrijkste oppositiepartij van Georgië en heeft een coalitie gesmeed met verschillende kleine facties in de hoop de verkiezingen te winnen en de regerende Georgische Droom-partij van miljardair Bidzina Ivanisjvili te verslaan.

Saakasjvili moest zijn land aan het einde van zijn tweede termijn als president in 2013 ontvluchten wegens vermeend machtsmisbruik. Hij dook vervolgens op in Oekraïne, waar hij kortstondig gouverneur van de regio Odessa was. Hij werd genaturaliseerd tot Oekraïner, waarna Georgië hem zijn nationaliteit had afgenomen. Ondanks zijn vertrek uit Georgië blijft hij een belangrijke politieke figuur in het Kaukasische land.

De Georgische minister van Justitie Tea Tsulukiani heeft in een reactie gezegd dat Saakasjvili zou worden gearresteerd zodra hij de Georgische grens oversteekt. De verwachting is echter dat de aanklachten tegen hem vervallen als de regeringspartij Georgische Droom de verkiezingen verliest.