De geest van Roodbaard is uit de fles: spanningen in Middellandse Zee lopen al weken op

“Als Griekenland de diplomatische weg niet volgt, dan zal het de gevolgen dragen op het veld.” En het was wel degelijk een slagveld waar de Turkse president Erdogan afgelopen weekend naar verwees. De spanningen tussen de twee NAVO-leden rond de betwiste gas- en olievelden in de Middellandse Zee lopen al weken op. Maar het is slechts een element in een veel groter verhaal. Turkije wil de heerschappij over het “Blauwe Thuisland”, de wateren rond het land. Dat zorgt er nu voor dat Rusland zich komt moeien.