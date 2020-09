“Europese Commissie wil uitstoot broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent verminderen”

Tijdens haar eerste State of the Union in het Europees Parlement zal Commissievoorzitter Ursula von der Leyen volgende week woensdag voorstellen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent te verminderen, in plaats van met 40 procent zoals vandaag nog de ambitie is. Dat schrijft de Frankfurter Algemeine Zeitung maandag.