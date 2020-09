Waarom Anthony Vanden Borre als centrale verdediger niet de ideale oplossing is voor Anderlecht

Veel fans dromen opnieuw van Anthony Vanden Borre (32) in de ploeg bij Anderlecht. Nu Kompany gestopt is én Cobbaut geblesseerd is, kan hij toch als centrale verdediger spelen? Dat werd tegen Bayer Leverkusen (1-1) uitgetest, maar bleek geen ideale oplossing. Telkens VdB het volle pond geeft, riskeert hij een blessure. Na drie jaar zonder officiële match blijft voetballen aan hoge intensiteit een probleem.