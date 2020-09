KV Oostende bereikt akkoord met stad Oostende om alle abonnees toe te laten in thuismatchen

KV Oostende heeft een akkoord bereikt met de stad Oostende om in de komende thuiswedstrijden alle abonnees, ongeveer 3.000 supporters, toe te laten in de Diaz Arena. Dat heeft KVO maandag bekendgemaakt. Op zaterdag 19 september speelt de kustploeg tegen OH Leuven zijn eerste thuiswedstrijd dit seizoen met publiek.

Vanaf de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League mogen er komend weekend meer dan 400 supporters wedstrijden bijwonen, in overeenstemming met het protocol dat werd uitgewerkt door een werkgroep met vertegenwoordigers van de Pro League, de voetbalbond, de kabinetten van de Vlaamse en Waalse ministers van Sport, de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse zaken, de federale politie, de lokale politie en de clubs. Ten gevolge van de coronamaatregelen is er sinds 7 maart in België geen competitiewedstrijd meer gespeeld met publiek.

KV Oostende benadrukt dat elke abonnee een bubbel moet opgeven (één persoon kan ook één bubbel zijn). Het is verplicht om tijdens de wedstrijd een mondmasker te dragen.

“Aan de hand van het aantal abonnees én de reeds opgegeven bubbels, maakte KVO een stadionplan op dat beantwoordt aan het opgelegde protocol van de Pro League”, zo klinkt het op de clubwebsite. “Dat betekent onder andere dat de social distancing in acht wordt genomen en dat er niet meer dan 400 supporters per compartiment mogen plaatsnemen. In dat plan gaan wij er vanuit dat álle abonnees een plekje krijgen in de Diaz Arena. Dit werd ook zo al doorgenomen en goedgekeurd door de veiligheids- en politiediensten én door het stadsbestuur en het kabinet van burgemeester Bart Tommelein.”

Het vooropgestelde plan moet nu enkel nog goedgekeurd worden door Vlaams minister van Sport Ben Weyts.