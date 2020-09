Oezbeek krijgt veertig keer levenslang voor bloedbad met 39 doden in Turkse nachtclub

Een Turkse rechtbank heeft maandag een Oezbeekse man veroordeeld tot 40 levenslange gevangenisstraffen voor het uitvoeren van een aanslag in een discotheek in Istanboel op oudejaarsavond 2016/2017 waarbij 39 mensen om het leven kwamen, zo meldde staatspersbureau Anadolu.

Abdulkadir Masjaripov heeft voor elk van de 39 gedode personen een levenslange gevangenisstraf gekregen plus ook eentje voor het gehele bloedbad, dat door de terreurorganisatie Islamitische Staat werd opgeëist. Hij kreeg nog eens 1.368 jaar celstraf daarbovenop, zonder kans op vervroegde vrijlating.

Exclusieve nachtclub Reina

Bij de schietpartij in de vroege ochtend van nieuwjaarsdag 2017 vielen 39 doden en bijna 80 gewonden in de exclusieve nachtclub Reina aan de Bosporus. Twee weken na de aanslag werd Abdulkadir Masjaripov gearresteerd. Masjaripov bekende, maar zou tijdens zijn proces in februari 2019 zijn bekentenis weer intrekken. Hij weersprak toen dat hij degene was die met een kalasjnikov in zijn handen in de club was gefotografeerd. De aanslag in de Reina-club was de eerste terroristische aanslag in Turkije die door Islamitische Staat werd opgeëist.

De nachtclub is nooit meer heropend en werd in mei 2017 op bevel van de gemeente Istanbul grotendeels gesloopt.