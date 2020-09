Belgische reizigers ongerust over verplichte tussenstop in rode zone: “Kan toch niet dat wij samen in vliegtuig zitten”

Een Vlaams gezin op vakantie op Tenerife maakt zich ongerust over hun terugvlucht. Of toch vooral over de tussenstop op Gran Canaria. “Tijdens onze vakantie werd dat een rode zone. Dan kan het toch niet dat wij samen met die reizigers in hetzelfde vliegtuig moeten zitten?”

De familie van drie had geluk. Terwijl heel Spanje vorige week rood kleurde, bleef Tenerife oranje. Extra waakzaamheid, dat werd er gevraagd. Geen tests of quarantaine na terugkeer. “Maar woensdag vliegen we terug naar Oostende. We wisten al vooraf dat er een tussenstop was op Gran Canaria, maar we hadden niet verwacht dat die nu ook nog zou doorgaan, nu Gran Canaria rood is. Wij doen al het mogelijke om ons aan de maatregelen te houden, maar TUI vindt het blijkbaar geen probleem om ons op hetzelfde vliegtuig met reizigers uit een rode zone te plaatsen.”

De touroperator bevestigt dat de tussenstop gewoon zal plaatsvinden. “Dat is ook geen probleem”, zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere. “De mensen blijven tijdens de stop gewoon zitten tot de volgende passagiers aan boord zijn. Wellicht zal men hen in het vliegtuig opsplitsen per bestemming. Als iedereen zich houdt aan de regels, dan is een besmetting aan boord niet mogelijk. Nog meer dan anders zal men er tijdens zulke vluchten op letten dat iedereen alles goed navolgt. Mensen moeten dus hun mondmasker dragen, niet rondlopen en de filters zorgen ervoor dat de lucht om de drie minuten ververst wordt.”