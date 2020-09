Brandon Mechele verlaat Rode Duivels na positieve coronatest: “Maar de match tegen IJsland kan gewoon doorgaan”

Rode Duivel Brandon Mechele heeft positief getest op corona. Dat heeft de Belgische voetbalbond maandagavond laten weten. De verdediger van Club Brugge heeft de selectie van de Rode Duivels verlaten en gaat een week in quarantaine. Daardoor mist hij de match van blauw-zwart tegen Waasland-Beveren van komende zaterdag.

Mechele maakte sinds vorige week dinsdag deel uit van de groep Rode Duivels die opgeroepen waren door bondscoach Roberto Martinez voor de Nations League-wedstrijden tegen Denemarken (0-2-winst) en IJsland. De test waarop hij positief bleek, werd zondag afgenomen.

“We hebben geen idee waar hij zijn besmetting opgelopen zou kunnen hebben. Iedereen houdt zich aan zijn bubbel”, zei woordvoerder Stefan Van Loock van de Belgische voetbalbond in een eerste reactie. “Of de match van tegen IJsland in gevaar komt? De overige spelers hebben allemaal negatief getest op corona, dus alles blijft zoals het is. Het is niet omdat één speler positief test, dat de match daarom niet zou kunnen doorgaan.”

UPDATE: @BMechele44 left the group. Yesterday, he had a positive covid-19 test. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 7, 2020