Spanningen Wit-Rusland, Duitsland en VK eisen opheldering over verblijfplaats vermiste oppositieleidster

Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland vragen de Wit-Russische president Alexandr Loekasjenko om opheldering over de verblijfplaats van de Wit-Russische oppositieleidster Maria Kolesnikova. Ze eisen haar onmiddellijke vrijlating als ze door de autoriteiten wordt vastgehouden.

Uren na de verdwijning van de 37-jarige oppositieleidster Maria Kolesnikova blijft er onduidelijkheid bestaan over haar verblijfplaats.

“Het regime van Loekasjenko moet ervoor zorgen dat haar veilige terugkeer de hoogste prioriteit krijgt. Het regime moet de gewelddadigheden tegen demonstranten stoppen, politieke gevangenen vrijlaten en de dialoog aangaan met de oppositie”, luidt de verklaring van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab. Ook zijn Duitse collega Heiko Maas uitte zijn ongenoegen. “We eisen opheldering over haar verblijfplaats en de vrijlating van alle politieke gevangenen in Wit-Rusland.” Maas dreigt verder met Europese maatregelen als Loekasjenko zijn koers niet verandert.

Intussen hebben haar familieleden haar als vermist opgegeven bij de politie.

Weggevoerd in minibus

De 37-jarige Kolesnikova is een van de belangrijkste oppositieleden in Wit-Rusland die zich verzetten tegen het omstreden staatshoofd Loekasjenko. Zij werd maandag in het centrum van Minsk door gemaskerde mannen opgepakt en weggevoerd in een minibus. Kolesnikova liet zich herhaaldelijk zien bij de protesten en werd toegejuicht door de demonstranten.