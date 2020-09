8 op 10 moeten spuitje krijgen voor groepsimmuniteit, maar 1 op 3 twijfelt (sterk) om zich te laten vaccineren: wat nu?

Het coronavirus krijgen we pas echt klein als er een doeltreffend vaccin beschikbaar is én als voldoende mensen zich laten inenten. Mogelijk zullen 8 op de 10 mensen een spuitje moeten halen vooraleer we de felbegeerde groepsimmuniteit kunnen bereiken, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme (U Antwerpen). Niet evident, wetende dat één op de drie momenteel nog (sterk) twijfelt of hij of zij zich wel willen laten inenten. Toch zit een vaccinatieplicht er niet aan te komen.