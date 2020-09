Egyptische voetbalbond start onderzoek naar verdwijning trofee Africa Cup

De Egyptische voetbalbond (EFA) start een onderzoek naar de verdwijning van een trofee van de Africa Cup. De trofee, die de Farao’s kregen voor hun eindzege in 2010, verdween van het hoofdkwartier van de EFA.

Vorige week al berichtten verschillende lokale media dat er een trofee verdwenen was. EFA was bezig met het voorbereiden van een klein museum aan de ingang van zijn hoofdkwartier in Caïro, en stelt nu een onderzoek in. Volgens EFA is het een optie dat de trofee al in 2013 is verdwenen, toen heethoofden hun gebouw in brand staken.

De Afrikaanse voetbalbond (CAF) liet al weten “geschokt” te zijn over het verdwijnen van de trofee. “Maar EFA kan rekenen op onze steun bij de zoektocht”, klonk het.