Contract in ruil voor seks: sportief directeur KSV Roeselare verdacht van aanranding minderjarigen

Roeselare -

Jolan F. (25), de sportief directeur van voetbalclub KSV Roeselare, zit sinds vorige week in de cel op verdenking van aanranding en het aanzetten van ontucht van jonge voetballers. Volgens het gerecht zou hij minderjarige voetballers contracten hebben beloofd in ruil voor seksuele gunsten. De politie heeft al zeker vijf slachtoffers in beeld, maar sluit niet uit dat er nog meer zijn.