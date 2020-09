Belgische beloften kunnen gouden zaak doen tegen Duitsland bij debuut van Jacky Mathijssen

Deze namiddag kijken onze nationale beloften in Leuven hun Duitse leeftijdsgenoten in de ogen. Voor Jacky Mathijssen wordt het zijn debuut als bondscoach van de U21.

De jonge Duivels zijn halverwege hun kwalificatiecampagne voor het EK, dat door de coronacrisis pas in de zomer van 2022 wordt gespeeld. Bij winst springen de U21 deze namiddag over Duitsland, dat met negen punten op kop staat. Met daarna nog wedstrijden tegen Wales, Moldavië en Bosnië-Herzegovina voor de boeg, kunnen de beloften een gouden zaak doen.

In november 2019 ging het team van Johan Walem nog met 2-3 winnen in Freiburg. Vanavond zit Jacky Mathijssen voor het eerst op de bank. Hij is de naar Cyprus vertrokken Walem komen vervangen. Afgelopen weekend oefenden de beloften tegen Leuven (0-0). “In die wedstrijd voelde je al dat de nieuwe coach andere accenten wil leggen”, zegt Reims-verdediger Wout Faes. “Hij wil nog meer gaan spelen als de A-ploeg. Dat lijkt mij een goeie zaak, want dat verkleint de stap naar de grote jongens alleen maar.”

Met jongens als Arnaud Bodart, Zinho Vanheusden en Alexis Saelemaekers beschikt Mathijssen over heel wat ervaring in zijn kern. Bij de Duitsers zitten met Zulte Waregem-doelman Eike Bansen en Anderlecht-spits Lukas Nmecha ook enkele bekende gezichten in de selectie.

(België-Duitsland, 16 uur op Proximus Sports)