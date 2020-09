Een zaak van 2,3 miljoen euro: Kevin De Bruyne stond oog in oog met makelaar Patrick De Koster

Voor het eerst sinds manager Patrick De Koster achter de tralies verdween na een strafklacht van Kevin De Bruyne zijn beiden in dezelfde ruimte geweest. De gerechtelijke politie organiseerde een confrontatie om meer te weten over mogelijke onregelmatige betalingen bij de transfer van De Bruyne van Chelsea naar Wolfsburg in 2013. Op een transfersom van 23 miljoen euro zou er 2,3 miljoen aan commissie zijn uitbetaald.

Kevin De Bruyne moet er de meest bewogen week uit zijn carrière op hebben zitten. Zaterdag werd hij voor de derde keer vader, zondag stond hij al op het trainingsveld in Tubeke met de nationale ploeg, gisteren bracht hij door in de lokalen van de gerechtelijke politie in Brussel, om er geconfronteerd te worden met zijn makelaar Patrick De Koster. Vanavond moet hij in het Koning Boudewijnstadion in de basis starten tegen IJsland.

Patrick De Koster en Kevin De Bruyne in betere tijden. Foto: rr

Het waren de advocaten van De Koster die hadden aangedrongen op een confrontatie. De makelaar kon niet geloven dat De Bruyne met zijn klacht had gewild dat hij achter de tralies belandde. Hij had op mededogen gehoopt van de speler die hij al begeleidt van toen hij nog een jonge belofte bij Genk was. Indien hij hem geboeid in een politiekantoor zag zitten, zou hij mogelijk andere taal aanslaan.

Onregelmatige betalingen

Maar uiteindelijk was het de gerechtelijke politie zelf die de confrontatie had georganiseerd. De speurders willen meer te weten komen over de transfer die De Bruyne van Chelsea naar Wolfsburg maakte, in december 2013. Bij die transfer, die De Bruynes carrière definitief op de rails zette, zou er mogelijk sprake zijn geweest van onregelmatige betalingen via Liechtenstein. Op het transferbedrag van 23 miljoen euro zou er voor 2,3 miljoen euro aan commissiebedragen zijn uitgekeerd.

De vraag die de speurders beantwoord willen zien, is wie het geld ontving en of er belastingen op werden betaald. Patrick De Koster had als makelaar van De Bruyne recht op een commissie. Maar ook Didier Frenay, die als makelaar de contacten in Duitsland had, zou een deel van de som hebben ontvangen.

De verschillende partijen wilden na afloop geen commentaar kwijt over de inhoud van de confrontatie. De Koster zit nog minstens tot vrijdag in voorhechtenis in de gevangenis van Sint-Gillis. Dan behandelt de kamer van inbeschuldigingstelling het beroep dat zijn advocaten tegen zijn hechtenis hebben ingesteld.

