Studio Brussel-dj Joris Brys: “Ik testte positief op corona en dat was even schrikken”

Radio-dj Joris Brys (31) maakte op Studio Brussel zelf bekend dat hij één van de medewerkers van Studio Brussel is die besmet is met corona. Dat vertelde de dj zelf op de radiozender.

“Ik hoop dat ik tijdens dit gesprek niet begin te hoesten”, zei Joris Brys live in het programma van Fien Germijns (25). “Vorige week testte ik positief op corona en dat was even schrikken.” Brys presenteert het blok tussen 9 en 12 uur. Bij Studio Brussel zitten alle medewerkers zitten thuis in quarantaine nadat er drie coronabesmettingen werden vastgesteld. Om volledige radiostilte te vermijden, werd bij twee presentatrices halsoverkop een radiostudio in de woonkamer geplaatst. Michèle Cuvelier in Schaarbeek en bij Fien Germijns in Antwerpen zullen tijdens de ochtend- en avondspits live presenteren. De rest van de dag op “Studio Quarantaine” wordt in principe enkel op voorhand geprogrammeerde muziek gedraaid.

Joris Brys presenteert daarnaast ook ‘Sports Late Night’ op Vier. Daar zullen zijn collega’s Gilles De Coster en Bart Raes het even moeten overnemen.