Italiaanse MMA-broers schoppen hulpvaardige jongen dood en gaan dan rustig pintje drinken

Een jongen van 21 is in Italië geschopt en geslagen tot hij dood was. Het voorval gebeurde in Colleferro, in de buurt van Rome, in de nacht van zaterdag op zondag. Slachtoffer Willy Monteiro Duarte (foto) was na het werk uitgegaan. Onderweg naar zijn auto zag hij een kennis belaagd worden. Hij wilde tussenkomen, maar werd zelf aangevallen. Vier mannen bleven hem schoppen en slaan tot hij voor dood bleef liggen. Ook twee andere jongens, die hem wilden verdedigen, werden het ziekenhuis in geslagen. Nadien gingen de vier rustig ergens een biertje drinken.

Willy Duarte werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar er kon geen hulp meer baten. De jongen was geboren en getogen in Italië, en van Kaapverdische afkomst. De politie onderzoekt nog of er racistische motieven hebben meegespeeld – een verzwarende omstandigheid. De vier aanvallers zijn geen onbekenden bij de politie. Ze waren al gekend voor geweldpleging en voor drugshandel. Twee van de vier zijn de broers Marco (26) en Gabriele (24) Bianchi. Volgens Italiaanse media zijn ze gekend als MMA-vechters. In die sport – Mixed Martial Arts- zijn technieken toegestaan die in andere gevechtssporten verboden zijn.