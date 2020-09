Mechelse burgemeester verbiedt rechtse protestmars

Mechelen - Het Mechelse stadsbestuur verbiedt een aangekondigde protestmars van rechtse betogers tegen ‘het linkse beleid’. “Het risico op het verstoren van de openbare orde is te groot”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (OPEN Vld).

“Veel Vlamingen zijn het zat om belogen en gemanipuleerd te worden, het linkse beleid maakt alles kapot”, klinkt het bij de organisatie. “We roepen op om vreedzaam te betogen, Mechelen is pas een begin, andere Vlaamse steden zullen volgen.”

Zo’n 8.000 mensen hebben via de sociale netwerksite hun deelname aan de optocht aangekondigd. Veel meer dan in coronatijden toegelaten is, dus vroeg burgemeester Vandersmissen de organisatie om een plan van aanpak. “De organisator moest ten laatste afgelopen zondag een dossier indienen en een plan van aanpak voorleggen over hoe hij de verspreiding van het coronavirus zou tegengaan, maar dat heeft hij nagelaten. Omdat evenementen met meer dan vierhonderd personen niet toegelaten zijn, maar de organisator wel een veelvoud aan mensen verwacht, kan deze manifestatie niet doorgaan.”

Ook de politie gaf negatief advies door de parallellen die er zijn met de verboden betoging in Oostende van 30 augustus. Daar werden onder meer racistische leuzen gescandeerd.