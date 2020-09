Engelse media hebben vette kluif aan internationals met IJslandse dames op hotelkamer: “Dumb and Dumber”

De Engelse bondscoach Gareth Southgate bevestigde maandag dat Phil Foden (Manchester City) en Mason Greenwood (Manchester United) de selectie van de nationale ploeg verlaten hebben nadat ze de coronaregels overtraden. Engeland, dat in dezelfde groep als de Rode Duivels uitkomt, speelt dinsdag tegen Denemarken zijn wedstrijd van de tweede speeldag in de UEFA Nations League.

“Ik kwam deze ochtend helaas te weten dat twee jongens de coronaregels in onze veilige bubbel overtreden hebben”, verklaarde Southgate. “We moesten heel snel beslissen dat ze geen contact meer mochten hebben met de rest van het team en niet meer konden trainen. Ze zijn naïef geweest maar we hebben gepast gereageerd. Ze hebben hun excuses ook aangeboden.”

Southgate ging niet verder in op welke regels Foden (20) en Greenwood (18) juist overtraden. “Wat er precies is gebeurd moeten we nog uitzoeken”, klonk het. Maar de Engelse sensatiepers heeft uiteraard een vette kluif aan het verhaal. Volgens diverse media zouden de twee afgelopen week gedurende hun verblijf in IJsland vrouwen hebben meegenomen naar hun hotelkamer. Dat is volgens de protocollen strikt verboden.

Excuses

Foden, die thuis een zoontje van twee en een vrouw heeft zitten, bood al snel zijn excuses aan. “Na het uitlekken van het verhaal van mijn acties in IJsland, wil ik mijn spijt betuigen”, aldus de ploegmaat van Kevin De Bruyne. “Ik wil me verontschuldigen bij Gareth Southgate, mijn Engelse teamgenoten, de staf, de fans en ook de club en mijn familie.”

“Ik ben een jonge speler die nog veel moet leren”, stelde Foden. “Maar ik ben me bewust van de grote verantwoordelijkheid die ik heb in het representeren van Manchester City en Engeland. Op dat moment maakte ik een slechte beslissing en mijn gedrag strookte niet met de standaard die verwacht wordt van mij. Ik brak de protocollen rond COVID-19, die er zijn om mij en mijn ploegmaats te beschermen. Nu mis ik de kans om mee te reizen naar Denemarken. Dat doet pijn.”

Modellen

Er circuleerde ook al snel een video van een van de twee IJslandse dames die belt met Foden en Greenwood. Daarbij smeden ze plannen om elkaar te ontmoeten in het hotel. “Waarom komen jullie naar hier?”, vraagt Foden. “Waarom denk je?”, reageert Greenwood.

Volgens de Engelse media gaat het hier om Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir (20), een lokaal model, en haar nichtje Lara Clausen (19). Beide dames gaven tegenover The Daily Mail toe dat ze al “enkele dagen” aan het chatten waren met Greenwood, die vrijgezel is. “We hebben elkaar online ontmoet”, aldus Lara. “Al een tijdje voor hij in IJsland aankwam. Ze wisten van de quarantaine, maar wij dachten dat het oké was omdat ze getest waren.”

“We laten ze nu met rust”, voegde Nadia daaraan toe. “Ze gaan door een moeilijke periode. De avond zelf? Het was leuk met ons vier. We hebben elkaar wat beter leren kennen. Het zijn echt leuke kerels, echt leuk. We zijn jong en we maken fouten, het is zo. Maar ze hebben ons goed behandeld.”

Al wisten de IJslandse nichtjes naar eigen zeggen niet meteen met wie ze afspraken. “We leven met hen mee want we wilden hen niet in de problemen brengen”, aldus Nadia. “We wisten niet beter en we wisten ook niet wie Phil was. Ik heb hem dat op een bepaald moment gevraagd. Ik kijk niet naar voetbal, om eerlijk te zijn. We wisten ook niet dat Mason voor Manchester United speelt.”

Foden en Greenwood krijgen nu veel kritiek, ook van hun clubs. Ze kregen al een boeten van zo’n 1.000 euro en missen mogelijk tot vier interlandwedstrijden met de nationale ploeg. In de Britse pers werden de twee dan ook “Dumb and Dumber” genoemd.