Gewelddadige arrestatie 12-jarig meisje schokt Hongkong: “Toont hoe zenuwachtig de politie is”

Tijdens een betoging in de straten van Hongkong zondag, werd een twaalfjarig meisje gewelddadig gearresteerd door de politie. Het gezin ging tekengerei kopen toen ze plots tussen de actievoerders terecht waren gekomen. Toen de agenten opdoken, wilde het geschrokken meisje vluchten maar ze werd hardhandig tegen de grond gewerkt omdat ze “op een verdachte manier rende”. De pro democratische Claudia Mo veroordeelt het geweld: “Dit toont hoe zenuwachtig en trigger happy de politie is.”

De moeder van het meisje verklaarde in de media dat ze van plan is om klacht in te dienen tegen de agenten. Niet alleen liep haar dochtertje schaafwonden en blauwe plekken op, ze kregen ook nog een boete omdat ze de coronamaatregelen niet naleefden door plots midden in de betoging te zitten.

De politie van Hongkong bevestigde de arrestatie van het meisje, maar verdedigde zich door te stellen dat ze “op een verdachte manier rende” en dat het “minimum aan nodige geweld” werd gebruikt. “De agenten waren bezorgd omdat ze daar aanwezig was”, klink het. “Door hun aanwezigheid in zo’n chaotische betoging lopen kinderen zelf gevaar.”

De arrestatie van het meisje - en andere actievoerders - gebeurde zondag tijdens de grootste betoging in Hongkong sinds de protesten begonnen in juli. Toen legde China nationale veiligheidsregels op in speciale bestuurlijke regio, waardoor rellen, oproepen voor onafhankelijkheid en buitenlandse inmenging verboden werden.