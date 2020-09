Turks kampioen Basaksehir biedt Nacer Chadli contract van 2 jaar

Er is misschien een oplossing mogelijk voor de uitzichtloze situatie van Nacer Chadli bij AS Monaco. De Turkse kampioen Basaksehir biedt de Rode Duivel een contract van twee seizoenen aan en wil hem overkopen van de Monegasken.

Chadli zelf is op de hoogte van de interesse, maar hakte nog geen knopen door. Hij wil eerst de levensomstandigheden en de kwaliteit van de Turkse competitie onderzoeken. Vorig seizoen werd Chadli nog uitgeleend aan Anderlecht waar hij vaak uitblonk, maar ook blessuregevoelig bleek te zijn. Hij was graag in België gebleven en stond ook op de lijst van Antwerp en Club Brugge, maar hij was te duur. Bij Monaco ligt hij nog één jaar vast, maar daar moet hij weg.